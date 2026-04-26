Несколько человек отравились после посещения бассейна в фитнес-клубе на в Москве

Несколько посетителей фитнес-клуба на юге Москвы обратились за медицинской помощью с признаками отравления после посещения бассейна, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Предварительно, инцидент произошел в фитнес-клубе, расположенном в Хлебозаводском проезде. Двух пострадавших доставили в больницу.

В прокуратуре уточнили, что по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств инцидента находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что семеро учеников школы № 64 в Чебоксарах обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Случаи были зафиксированы среди учащихся разных классов, предварительно у детей диагностирован норовирус.