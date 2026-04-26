Девять человек пострадали при стрельбе возле университета в штате Индиана

По меньшей мере девять человек пострадали в результате стрельбы возле университета в городе Блумингтон в штате Индиана (США).

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, стрельба произошла во время мероприятия после студенческой велогонки. Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл из-за конфликта.

Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых в стрельбе.

Ранее президента США Дональда Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Стрелявший задержан. По данным New York Post, подозреваемым является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.