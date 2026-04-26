Посетителей фитнес-клуба в Москве эвакуировали из-за разлива химикатов

Разлив хлорки произошел в Москве, есть пострадавшие

Четыре человека обратились к медикам после инцидента с химическим веществом в фитнес-центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что разлив хлорки произошел в фитнес-центре в Хлебозаводском проезде.

«Четыре человека обратились за медпомощью, двоих доставляют в больницу», — сказал он.

Из здания эвакуированы 30 человек.

Предварительно, разлив химикатов произошел в бойлерной. На месте сейчас работают врачи и сотрудники экстренных служб.

Телеграм-каналы сообщают, что люди «отравились химикатами в бассейне фитнес-клуба «СССР». Некоторым пришлось эвакуироваться в одних шортах и тапочках. Сильный запах стоит не только в здании, но и на улице.