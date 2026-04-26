За работу на центр «Убей свинью» задержаны двое россиян

Двоих россиян и двадцать китайцев задержали в Камбодже за организацию скам-центра «Убей свинью». Всего арестованы 40 человек, они занимались мошенничеством с интимными фото девушек, сообщает канал Mash.

© Unsplash

Силовики провели рейд в городе Пномпен, где аферисты обустроили центр в 29-этажном доме с пентхаусами, тренажёрным залом и рестораном под открытым небом.

В полиции считают, что среди причастных к преступной деятельности есть представители местной власти. Некоторых чиновников уже отстранили от работы.

У задержанных изъяли 528 телефонов, больше сотни компьютеров с порнографией. Полиция заявила, что группа «Убей свинью» обманывала пользователей интернета, вымогая деньги с помощью эротического контента от девушек-моделей.

Вычислить местоположение удалось благодаря спасённому из рабства режиссёра телесериалов. Он указал, где находится оборудование группы.

Скамеры переселились в Камбоджу после ликвидации крупнейшего в мире скам-центра KK-park в Мьянме.