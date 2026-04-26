11-летнюю девочку третьи сутки ищут в Краснодарском крае

В Темрюкском районе Краснодарского края третьи сутки ищут 11-летнюю девочку. Об этом пишет Kub Mash.

Аня Цюпрак пропала 24 апреля в посёлке Стрелка, около пяти часов вечера она ушла из дома и не вернулась.

В день исчезновения на школьнице была чёрная одежда и белые кроссовки. С момента пропажи ребёнка волонтёры, полицейские и местные жители прочёсывают окрестности и проверяют заброшенные строения.

Особое внимание уделяется записям с видеорегистраторов. Поисковики собирают видео с машин, которые проезжали по трассе рядом с посёлком в последние дни.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят звонить по номеру 112.