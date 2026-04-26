В Туапсе собрали несколько тысяч кубометров загрязненного грунта

Специалисты собрали свыше 3 тыс. куб. м грунта, загрязненного нефтепродуктами в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на морской терминал в Туапсе. Об этом говорится в канале оперативного штаба региона в «Максе».

В работах задействовали 26 единиц техники и более 130 человек. В оперштабе отметили, что на береговой линии проводится постоянный мониторинг выбросов. Загрязнение является локальным. Кроме того, проводится уборка Туапсе от сажи и других продуктов горения.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате ударов пострадали два человека, одного из них спасти не удалось. Кроме того, были повреждены жилые дома, детский сад и школа. На территории морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов.