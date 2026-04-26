Частная ферма загорелась в регионе РФ: погибли люди и животные

В селе Большая Брембола в Переславль-Залесском округе Ярославской области загорелась частная ферма, сообщают в МЧС региона в воскресенья. В результате инцидента погибли два человека и шесть животных.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что после сообщения о возгорании в субботу на территории частной фермы на место ЧП прибыли три единицы техники МЧС и девять спасателей. Огонь уничтожил ферму на площади в 814 квадратных метров, а причиной таких последствий и быстрого распространения пожара стало позднее сообщение о нем, уточнили в ведомстве.

Дознаватели МЧС установили, что возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении, начата проверка. В результате пожара погибло два человека – мужчины 46-ти и 60-ти лет.

- Из здания фермы смогли выбраться 2 бычка, оставшиеся животные - 1 овца и 5 быков, погибли, - уточнили в ведомстве.

