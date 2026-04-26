Девушку по пути в школу затолкали в машину, изнасиловали и шантажировали кадрами процесса

15-летняя девушка из Индии подверглась изнасилованию после того, как ее похитили. Об этом сообщает The Observer Post.

По данным издания, двое мужчин подъехали к школьнице когда она направлялась на учебу и затолкали в свою машину. По пути они подобрали еще одного молодого человека, затем связали пострадавшей руки.

Несовершеннолетнюю отвезли в неизвестное место, где жестоко изнасиловали и сняли все на видео. Позже они угрожали распространить видео и расправиться с ее братом, если девушка что-то кому-то расскажет.

Когда мужчины похищали школьницу, это заметили ее сверстники и рассказали старшим. К моменту, когда насильники вернулись к месту, где встретились с девушкой, чтобы высадить ее, их уже ждали разъяренные местные жители.

Испугавшись, они бросили свою машину и скрылись. Деревенские тем временем подожгли их машину.

Транспортное средство изъяли. В отношении троих обвиняемых возбудили уголовное дело. В телефоне одного из мужчин нашли видео других девушек. Не исключается, что это не первое преступление компании. Остальных фигурантов пока не арестовали.