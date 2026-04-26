Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Монголии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра. По официальной информации, эпицентр находился на глубине 15 километров.

Центральное телевидение Китая сообщило, что землетрясение ощущалось в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Подземные толчки были отмечены в воскресенье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. Ранее в этом же регионе сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7. Эпицентр другого недавнего сейсмособытия магнитудой 5,1 находился на территории соседней Бурятии.