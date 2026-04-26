Охотившегося на антилопу миллионера насмерть растоптали слонихи

Американский миллионер, охотник на крупную дичь, погиб после того, как его раздавили слоны. Эрни Досио, 75-летний владелец виноградника, охотился на антилопу в Африке, когда произошел трагический для него инцидент.

Американский миллионер, охотник на крупную дичь, скончался после того, как был раздавлен группой слонов во время охоты в Габоне, пишет The Guardian.

Эрни Досио, 75-летний владелец виноградника, охотился на желтоспинного дукера, разновидность антилопы, в центральноафриканской стране Габон, когда в прошлую пятницу произошел инцидент. Находясь в тропическом лесу Лопе-Оканда, американский охотник и его проводник неожиданно наткнулись на пять самок слонов в сопровождении детеныша.

Родом из Лоди, что в штате Калифорния, Эрини Досио за многие годы собрал обширную коллекцию охотничьих трофеев, включая таких животных, как слоны и львы. По слухам, его имя было хорошо известно в сафари-клубе Сакраменто, отмечает The Guardian.

Как сообщает Daily Mail, оператор сафари Collect Africa подтвердил смерть своего клиента. Компания также сообщила, что профессиональный охотник, сопровождавший Досио, получил серьезные травмы во время столкновения со слонами.

Бывший охотник, знавший Досио, поделился с британским изданием своими воспоминаниями о его жизни: “Эрни охотился с тех пор, как научился держать ружье, и у него много трофеев из Африки и США. Хотя многие не согласны с охотой на крупную дичь, все охоты Эрни были строго лицензированы и проходили по всем правилам, а также были зарегистрированы как природоохранные мероприятия для сокращения численности животных.”

Тот же источник, базирующийся в Кейптауне, описал инцидент так: слоны были “удивлены” присутствием Досио и его гида.

Эрни Досио был владельцем Pacific AgriLands Inc, компании, управляющей 12 000 акрами виноградников в Модесто, а также предлагавшей услуги и финансирование оборудования производителям вина. Сотрудники посольства США в Габоне в настоящее время координируют возвращение его останков в Калифорнию, сообщает Daily Mail.

Известно, что в лесах Габона проживает около 95 000 лесных слонов, большая часть мировой популяции этого вида, который считается находящимся под угрозой исчезновения, пишет The Guardian.

Каждый год клиенты индустрии трофейной охоты уносят жизни десятков тысяч диких животных по всему миру, продолжает издание. Легальные охотничьи туры в Африку пользуются популярностью у некоторых богатых американцев, в том числе у Дональда Трампа-младшего, который более десяти лет назад был запечатлен с отрубленным хвостом слона в руках.

Международная трофейная охота - это многомиллионная индустрия, указывает The Guardian. В Южной Африке стоимость отрасли колеблется от 100 млн долларов в 2005 году до 68 млн долларов в 2012 году и 120 млн долларов в 2015 году.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп создал противоречивый консультативный совет по охране дикой природы, чтобы помочь переписать федеральные правила ввоза голов и шкур африканских слонов, львов и носорогов. Совет был распущен в 2020 году после судебных исков, в которых утверждалось, что это была незаконная, предвзятая комиссия, состоящая из охотников за трофеями, а не защитников природы, которые работали над продвижением экономических выгод от охоты на крупную дичь.

В прошлом году другой американский охотник на дичь был убит буйволом, которого он преследовал во время охотничьей экспедиции в Южной Африке, напоминает The Guardian.