Напавший на отель с Трампом стрелок действовал в одиночку

Злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа, не имел соучастников и действовал в одиночку, сообщил глава полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.

© РИА Новости / Михаил Тургиев

Об этом руководитель американского ведомства рассказал в ходе пресс-конференции по итогам инцидента.

Офицер пояснил, что правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.

По его словам, предварительные данные указывают на то, что у задержанного преступника не было помощников.

«На данный момент, по всей видимости, он действовал один», — сказал Кэрролл.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.

Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.

Подозреваемым в стрельбе является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.