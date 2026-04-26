У мошенников резко выросла популярность одной схемы обмана россиян

К апрелю 2026 года количество эпизодов использования мошеннических сценариев, в которых злоумышленники прикрываются темой пенсий, перерасчета выплат и проверок со стороны Пенсионного фонда России (ПФР) и Социального фонда России (СФР), выросло на 32 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили аналитики компании «Информзащита». С их выводами ознакомилась «Лента.ру».

Подсчет проводился на основании мониторинга обращений клиентов, кейсов реагирования и открытых индикаторов компрометации.

Сообщается, что сильнее всего участились схемы, связанные с индексацией пенсий и социальных выплат: их доля в этом массиве достигла 38 процентов, тогда как год назад не превышала 24-х. Еще один заметный сдвиг связан с механикой атаки: если раньше злоумышленники чаще пытались сразу вывести деньги, то теперь в 62 процентах сценариев первый контакт нужен для сбора данных, захвата учетной записи на государственных порталах или установки вредоносного приложения, а уже потом следует попытка оформить заем, сменить реквизиты или выманить перевод.

Кроме того, мошенники научились очень точно подстраиваться под календарь социальных выплат и новостную повестку. После январской и февральской индексации они начали массово предлагать «проверить правильность начисления» через бота или приложение, которое на деле используется для кражи данных или удаленного доступа к устройству.

Параллельно сохранились и более привычные версии схемы: угрозы приостановить выплаты без срочного подтверждения данных, предложения записать человека на прием в МФЦ и просьбы назвать код из СМС. Отдельная ветка в 2026 году связана со спекуляциями вокруг цифрового рубля: региональные подразделения СФР уже опровергали ложные рассылки о якобы обязательном переводе пенсий в новый формат и о необходимости писать отказные заявления, отметили аналитики.

Есть и более глубокий слой причин роста атак, утверждают эксперты. Так, преступникам стало проще собирать предварительный профиль жертвы из утечек, маркетинговых баз и открытых цифровых следов. Поэтому звонок выглядит не как слепая атака, а как разговор с человеком, который в курсе возраста, региона, статуса получателя выплат и даже адреса ближайшего к жертве МФЦ.

Преступники пользуются темой, в которой человек не хочет ошибиться: пенсия, пособие, стаж или перерасчет. Дальше они добавляют узнаваемое название, реальный адрес учреждения, короткий срок реакции. В этот момент жертва перестает проверять контекст и начинает решать якобы административную проблему Павел Коваленко директор центра противодействия мошенничеству компании

СФР действует с 1 января 2023 года после объединения ПФР и ФСС, однако старая аббревиатура никуда не исчезла из повседневной речи, указывают эксперты. Для старшей аудитории «ПФР» по-прежнему звучит привычнее и убедительнее, чем «СФР», а для людей, которые регулярно пользуются цифровыми сервисами государства, наоборот, привычнее новое название. Преступники это хорошо понимают и используют обе версии в зависимости от профиля жертвы, а где-то собирают цепочку из нескольких имен сразу, добавляя в схему МФЦ, Госуслуги и банк. Такой гибридный подход усиливает доверие.

Ранее замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павел Вернер сообщал, что пенсионеры часто становятся жертвами мошенников из-за желания помочь государству поймать правонарушителей.