Трамп и члены его администрации находятся в безопасности после стрельбы

Президент США Дональд Трамп и члены американского кабинета министров не пострадали и находятся в безопасности после инцидента со стрельбой.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Представитель американской администрации пояснил, что в результате происшествия никто не пострадал.

По его словам, состояние членов кабинета министров в настоящий момент оценивается как нормальное.

«Источник сообщил CNN, что Трамп в безопасности», — говорится в материале.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за неустановленной угрозы.