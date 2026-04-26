Трамп и члены его администрации находятся в безопасности после стрельбы
Президент США Дональд Трамп и члены американского кабинета министров не пострадали и находятся в безопасности после инцидента со стрельбой.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Представитель американской администрации пояснил, что в результате происшествия никто не пострадал.
По его словам, состояние членов кабинета министров в настоящий момент оценивается как нормальное.
«Источник сообщил CNN, что Трамп в безопасности», — говорится в материале.
Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за неустановленной угрозы.