Раскрыты подробности об инциденте со стрельбой на встрече с Трампом

Участники мероприятия с президентом США Дональдом Трампом, где произошел инцидент со стрельбой, услышали от пяти до восьми выстрелов. Об этом сообщает Associated Press.

«Некоторые в толпе сообщили о том, что слышали, как они считают, от пяти до восьми выстрелов», — говорится в сообщении.

Стрельба произошла на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. На мероприятии присутствовал американский президент. Его в срочном порядке увели со сцены.

Позже Трамп заявил, что человека, устроившего стрельбу на мероприятии в Вашингтоне, задержали. Он рекомендовал продолжить мероприятие, но подчеркнул, что будет полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов.

В свою очередь журналист Кейтлин Коллинз в эфире CNN сообщила, что сотрудники Секретной службы ликвидировали человека, устроившего стрельбу на мероприятии с Дональдом Трампом.

Ранее в США рассказали о состоянии Трампа после инцидента со стрельбой.