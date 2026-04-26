Трамп срочно эвакуирован из-за стрельбы: совершено новое покушение

Президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме из-за происшествия, связанного с безопасностью. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

По данным CNN, в гостинице, где проходил приём, произошла стрельба. Уточняется, что нападавший убит.

В пресс-службе Белого дома со ссылкой на Секретную службу Штатов опровергли сообщения о ликвидации стрелка. Как уточняют в администрации Трампа, нападавший схвачен.

Информации о раненых не поступало.

Напомним, что летом 2024 года во время предвыборной речи на Трампа было совершено покушение. Тогда стрелок целился в голову, но промахнулся — пуля задела ухо политика. Сам нападавший был ликвидирован службой безопасности.