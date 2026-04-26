Число жертв теракта на шоссе в Колумбии возросло до 14

По меньшей мере 14 человек погибли в результате взрыва на шоссе на юго-западе Колумбии. Президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение на мирных граждан, назвав виновных в преступлении "террористами, фашистами и наркоторговцами".

Октавио Гусман, губернатор региона Каука, сообщил, что взрывное устройство было приведено в действие в субботу на Панамериканском шоссе в районе Эль-Тунель города Кахибио.

"На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более 38 раненых, включая пятерых несовершеннолетних", - написал Гусман в посте в социальных сетях.

Он осудил "безрассудную атаку" на гражданское население и потребовал решительного, устойчивого" ответа от правительства на "эскалацию терроризма".

Видео, опубликованное губернатором, показало последствия взрыва: на месте трагедии стояли многочисленные машины скорой помощи, а дорогу покрывали изуродованные автомобили и обломки вместе с телами жертв, сообщает CNN. Как отметили аналитики, взрывное устройство сработало в зоне сфер влияния преступных группировок, занимающихся наркоторговлей.

Генерал Уго Лопес, командующий Вооруженными силами Колумбии, заявил на пресс-конференции, что это был террористический акт, и обвинил в организации взрыва Нестора Грегорио Вера Фернандеса, лидера боевиков, более известного под псевдонимом "Иван Мордиско" - одного из самых разыскиваемых преступников Колумбии, а также группировку Хайме Мартинеса.

Оба подозреваемых в свое время откололись от ныне несуществующей вооруженной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК), которая подписала знаковое мирное соглашение с правительством в 2016 году. ФАРК сложила оружие и в итоге распалась после того, как мирное соглашение положило конец ее более чем 50-летней войне с колумбийским правительством. В результате этого многолетнего конфликта погибло более 220 тысяч человек и около 5 миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Однако некоторые члены вооруженной группировки с самого начала отказались участвовать в мирном процессе. Эти так называемые "диссиденты", среди которых есть отколовшиеся от группировки боевики, сражающиеся между собой, продолжают маломасштабное восстание в некоторых сельских районах Колумбии, мстя властям страны и делая объектами своих терактов ни в чем не повинных граждан.

Эта атака стала последней в серии взрывов, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в южноамериканской стране. За последние два дня на юго-западе Колумбии произошло как минимум 26 инцидентов, которые, по словам Лопеса, затронули только мирных жителей и силовиков. Среди них - стрельба в полицейском участке в сельской местности Джамунди и нападение на радиолокационный объект гражданской авиации в Эль-Тамбо. В этом районе в субботу военные сбили три дрона с взрывчаткой, никто не пострадал. В пятницу два автомобиля с взрывчаткой были взорваны возле военных частей в Кали и Пальмире, что привело к серьезному материальному ущербу, сообщает Al-Jazeera.

Эскалация насилия в этом регионе, территории, за раздел сфер влияния в которой столкнулись незаконные вооруженные формирования, связанные с торговлей наркотиками, вызвала в субботу мобилизацию высокопоставленных чиновников. Под руководством министра обороны Педро Санчеса делегация, в состав которой входят региональные губернаторы и местные власти, собралась в Пальмире, когда произошел смертельный взрыв.

"Эти преступники стремятся внушить страх, но мы ответим со всей твердостью", - сказал Санчес.

По данным властей, Каука и Валье-дель-Каука являются важным центром незаконной деятельности вооруженных группировок, борющихся за контроль над морскими и речными путями, ведущими к порту Буэнавентура, ключевому транзитному пункту, используемому для контрабанды наркотиков в Центральную Америку и Европу.

Правительство также предложило вознаграждение в размере более миллиона долларов за информацию, которая приведет к поимке "Марлона", идентифицированного в качестве лидера крупнейшей вооруженной группировки региона. В пятницу местные власти предложили более 14 тысяч долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и местонахождения лиц, стоящих за нападениями в Кали и Пальмире.