Серия мощных взрывов прогремела над Ярославлем

Жители Ярославля проснулись от серии мощных взрывов, над городом воет сирена тревоги и работает противовоздушная оборона. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы начали греметь около 00:40 ночи, всего их было слышно уже около 15. От их мощности в окнах домов трясутся стекла, а у автомобилей срабатывает сигнализация.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале объявил о беспилотной опасности и попросил покинуть открытые участки, и укрыться в ближайших зданиях.

А в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля.