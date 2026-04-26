Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный жилой дом в городе Алексеевке Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки БПЛА повреждения получили фасад здания и остекление на нескольких этажах.

Гладков рассказал, что после удара загорелся балкон одной из квартир. По его словам, прибывшие на место пожарные расчёты оперативно приступили к ликвидации очага возгорания.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что шесть человек обратились за помощью к медикам после атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Екатеринбурге.

После атаки в городе открыли горячую линию.