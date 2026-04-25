Подозреваемый в нападении на медиков в Махачкале не признал вину

Подозреваемый в нападении на врачей в Махачкале не признал вину, пишет РИА Новости.

«Допрошенный Сурхаев в ходе допроса свою вину не признал», — сказал следователь на заседании по избранию меры пресечения подозреваемому.

По его словам, мужчина после совершения преступления попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

23 апреля посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.

Его задержали. Сообщалось, что один из пострадавших врачей находился в критическом состоянии.

Суд арестовал подозреваемого в нападении до 23 июня.