Арестован подозреваемый в жестоком убийстве женщины и годовалого ребенка

В Рязанской области суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в двойном убийстве: жертвами преступления стали 26-летняя женщина и её годовалый сын. Трагедия произошла в посёлке Кадом.. Как сообщила прокуратура региона в своём канале Макс, суд, заслушав доводы следствия и позицию прокурора, принял решение заключить подозреваемого под стражу.

Напомним, что информация об обнаружении тел женщины и малолетнего ребёнка поступила в правоохранительные органы в конце прошлой недели. В четверг Следственный комитет РФ официально сообщил о страшной находке и возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Это обстоятельство является особо отягчающим и грозит подозреваемому максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.

По горячим следам полиции удалось выйти на след предполагаемого убийцы. В субботу официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила о задержании 29-летнего жителя соседней Пензенской области.

Арестованный будет находиться в следственном изоляторе на время предварительного расследования, которое, скорее всего, займет несколько месяцев.

Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.