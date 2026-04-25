В Белгородской области при атаке ВСУ ранены четыре человека
В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали четыре человека, в том числе двое детей, заявили в региональном оперштабе.
«В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшим детям 12 и 13 лет.
В результате атаки повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами страны.