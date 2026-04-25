Аттракцион с людьми сломался на полном ходу и рухнул с высоты

Трос катапульты оторвался во время катания в парке аттракционов в Испании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Андалусии. Отмечается, что один из тросов не выдержал и лопнул. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что 13 человек пострадали и один не выжил при обрушении аттракциона на ярмарке в городе Фаридабад в индийском штате Харьяна.

До этого десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии и попали на видео. Люди провели на высоте 60 метров более двух часов.