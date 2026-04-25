В Кабардино-Балкарии парапланерист пострадал в результате жесткой посадки

Парапланерист совершил жесткую посадку в горах на территории Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В материале подчеркивается, что сотрудники экстренных служб уже добрались до пострадавшего и эвакуировали его с высокогорья.

«После этого его отправили в больницу», — добавили журналисты.

Информация о характере полученных парапланеристом травм в публикации не приводится.

В марте в Томской области парашютист при приземлении зацепился за ветки и застрял на дереве. Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, инцидент произошел в районе аэродрома Головино. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения забрались на дерево и спустили пострадавшего на землю. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Осенью прошлого года 37-летний российский парапланерист Вячеслав Грибанов совершал полет в провинции Мугла на юго-западе Турции. По неизвестной причине мужчина упал на скалистую местность и получил несовместимые с жизнью травмы. На место происшествия прибыли сотрудники жандармерии и медики, но помочь гражданину РФ уже ничем не могли.