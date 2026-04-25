Бойфренд жестоко убил королеву красоты и покончил с собой в полиции
Бойфренд жестоко убил 29-летнюю королеву красоты из Бразилии Ану Луизу Матеус. После ареста подозреваемого нашли мёртвым в тюремной камере, сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла 22 апреля. Матеус упала с 13-го этажа своего многоквартирного дома в Барра-да-Тижука. Военная полиция обнаружила тело в служебном помещении здания. По данным свидетелей, накануне девушка ссорилась со своим бойфрендом Эндрео Кунья, и именно он ее столкнул.
Кунья арестовали по подозрению в убийстве. Однако вскоре после этого его нашли мёртвым в камере. По предварительным данным, он покончил с собой. Расследование продолжается.
Отмечается, что Матеус была не только королевой красоты, но и дипломированным психологом, а также популярной блогершей.