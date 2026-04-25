NHK: в Японии свыше 3 000 человек эвакуировали из-за лесных пожаров

В японской префектуре Иватэ свыше 3 000 человек эвакуировали в результате двух вспыхнувших лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

© ТК «Звезда»

«Власти (префектуры - Прим. ред.) рекомендовали эвакуироваться 3233 жителям, или примерно трети населения... Сгорело восемь зданий, в том числе один жилой дом», - говорится в материале.

Как сообщает телеканал, площадь возгорания составляет примерно 1176 гектаров, а по состоянию на пятницу выжжено приблизительно 730. В тушении пожаров будут задействованы около 1 000 огнеборцев.

Информации о погибших нет.