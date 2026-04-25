В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения на журналиста

Уголовное дело по факту воспрепятствования работе журналиста возбуждено в Мытищах

Агентство «Москва»

Уголовное дело возбуждено по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«24 апреля журналист одного из сетевых изданий, находясь по редакционному заданию, осуществлял видеосьемку земельного участка на территории дер. Беляниново городского округа Мытищи. В это время к нему подошел мужчина и, осознавая, что перед ним представитель прессы, действуя с целью воспрепятствования его законной профессиональной деятельности, применил к нему насилие, отобрал телефон, после чего удалил видеозаписи репортажа», – говорится в сообщении.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, проводится допрос.