В закрытом паркинге на Рублевке нашли угнанные машины на 100 млн рублей

На территории закрытого паркинга ЖК «Крылатский» на Рублёвке обнаружили 2 угнанных иномарки премиум-класса. Об этом пишет Baza.

По данным канала, неизвестные злоумышленники похитили у лизинговых компаний автомобили Mercedes G-Class и BMW X7 и загнали их на парковку.

Правоохранители в ходе совместной операции обнаружили их, идентифицировали как находящиеся в розыске, вывезли с территории ЖК и вернули законным владельцам.

Общая стоимость автомобилей составила 100 млн рублей.

Директор управляющей компании «Рублёвская» пояснил, что парковочные места принадлежали человеку, который не проживал в комплексе. По его словам, мужчина ставил на эти места и другие дорогие иномарки, в частности, Maybach и Genesis.

