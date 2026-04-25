Tasnim: в Иране привели в исполнение смертный приговор участнику протестов
В Иране казнили участника январских протестов, обвинённого в сотрудничестве с израильской разведкой.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным издания, речь идёт о человеке, которого власти считают причастным к беспорядкам в Исфахане. Ему вменяли участие в поджогах и насильственных действиях.
«Под руководством МОССАДа совершал погромы и поджоги», — говорится в сообщении.
Приговор был утверждён Верховным судом, после чего приведён в исполнение.
Казнь состоялась утром в субботу, 25 апреля.
Ранее Tasnim писал о казни двух участников радикальной организации в Иране.