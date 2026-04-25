В Иране привели в исполнение смертный приговор участнику протестов

В Иране казнили участника январских протестов, обвинённого в сотрудничестве с израильской разведкой.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, речь идёт о человеке, которого власти считают причастным к беспорядкам в Исфахане. Ему вменяли участие в поджогах и насильственных действиях.

«Под руководством МОССАДа совершал погромы и поджоги», — говорится в сообщении.

Приговор был утверждён Верховным судом, после чего приведён в исполнение.

Казнь состоялась утром в субботу, 25 апреля.

Ранее Tasnim писал о казни двух участников радикальной организации в Иране.