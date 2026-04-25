В центральной части подконтрольного киевскому режиму города Херсона произошло отключение электричества. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что временно приостановил работу городской электротранспорт.

В январе в Berliner Zeitung писали, что Германия поставляла Киеву генераторы, пока жители Берлина замерзали.

18 апреля в ряде районов Берлина произошли серьёзные перебои в подаче электроэнергии, в результате чего без света остались 1314 домохозяйств.