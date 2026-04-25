В Ангарске пассажир автобуса ударил в лицо ребенка и попал на видео

В Ангарске Иркутской области мужчина напал на мальчика в автобусе, следовавшем по маршруту N27. Видео, снятое очевидцами, опубликовали в группе "Непростой Ангарск" во "ВКонтакте". Пассажиры утверждают, что мужчина ударил мальчика кулаком по лицу за попытку протиснуться к окну. Агрессор вел себя буйно, угрожал пожилой женщине, заступившейся за ребенка. При этом хулиган утверждал, что "просто толкнул" ребенка. В городском УМВД сообщили, что на место полицию никто не вызвал, очевидцев просят помочь в розыске нападавшего. Полиция призывает мужчину самостоятельно явиться для разъяснений. СУ СКР по региону начал доследственную проверку по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Прокуратура контролирует ход проверки.