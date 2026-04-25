В Ангарске Иркутской области мужчина напал на мальчика в автобусе, следовавшем по маршруту №27. Видео, снятое очевидцами, опубликовали в группе «Непростой Ангарск» во «ВКонтакте».

Пассажиры утверждают, что мужчина ударил мальчика кулаком по лицу за попытку протиснуться к окну. Агрессор вел себя буйно, угрожал пожилой женщине, заступившейся за ребенка. При этом хулиган утверждал, что «просто толкнул» ребенка.

В городском УМВД сообщили, что на место полицию никто не вызвал, очевидцев просят помочь в розыске нападавшего. Полиция призывает мужчину самостоятельно явиться для разъяснений.

СУ СКР по региону начал доследственную проверку по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Прокуратура контролирует ход проверки.