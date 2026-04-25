Теплоход "Павлин" затонул в российском регионе

В Амурской области зафиксировано происшествие с судном, находившимся на длительном зимнем отстое. Теплоход «Павлин» затонул в акватории затона, расположенного в зоне ответственности местного подразделения ФБУ «Администрация Амурводпуть». Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

ЧП произошло в затоне администрации Благовещенского района внутренних водных путей. Судно, предназначенное для навигационной работы, не эксплуатировалось в зимний период и находилось на плановой стоянке. Причины, по которым оно затонуло, пока не называются.

На место оперативно выехал Благовещенский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания и технической эксплуатации судов в период межнавигационного отстоя.

В настоящее время сотрудники профильных служб, включая специалистов по маломерным судам и представителей речного надзора, устанавливают все обстоятельства случившегося. Рассматриваются различные версии — от технической неисправности до внешнего воздействия или размытия грунта у места швартовки.

Результаты проверки будут использованы для принятия мер прокурорского реагирования, а также для выработки рекомендаций по предотвращению подобных инцидентов в будущем. О возможном ущербе или угрозе экологии пока не сообщается.

Читайте также: Военные США атаковали судно в Тихом океане

