По меньшей мере три человека получили ранения в результате попадания беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории автозаправочной станции в Донецке. Об этом доложил с места событий корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Трагедия развернулась в тот момент, когда на станции проводились технологические работы. Удар пришелся на Куйбышевский район города в ходе перекачки газа из цистерны.

На месте происшествия уже побывал корреспондент Донецкого агентства новостей, который зафиксировал последствия атаки. Инцидент произошел именно в восточной части донецкой агломерации - в Куйбышевском районе.

Использование противником беспилотной авиации для ударов по топливной инфраструктуре подтверждается характером разрушений. В настоящий момент информация о точном числе раненых уточняется. Однако известно минимум о трех пострадавших гражданских лицах или сотрудниках станции.

Автомобильное движение в районе происшествия может быть ограничено, а спасательные службы продолжают работать на месте для ликвидации возможных последствий возгорания или утечки газа. Ранее сообщалось, что донецкие кварталы регулярно подвергаются атакам с воздуха со стороны боевиков киевского режима.