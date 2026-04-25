Режим ЧС ввели в российском регионе после смерти туристов

В Бурятии в районе горы Мунку-Сардык после смерти попавших под лавину туристов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram.

По его словам, доступ в район ограничен до 29 апреля.

«Лавинная опасность сохраняется. Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку», — написал Цыденов, попросив отнестись к принятым мерам с пониманием.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла незарегистрированную туристическую группу из семи человек. Троих человек обнаружили живыми, они выбрались из-под снежной массы самостоятельно. Один из трех туристов госпитализирован, еще двое находятся на амбулаторном лечении.