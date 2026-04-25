Врач спасла трех пассажиров на борту летевшего во Владивосток самолета

В самолёте, летевшем из Уфы во Владивосток, врач Динара Кулова спасла троих пассажиров — всем им внезапно и практически одновременно стало плохо. Об этом сообщила Республиканская клиническая больница Башкирии.

Бортпроводники объявили поиск медика, когда одному из пассажиров стало плохо. Кулова откликнулась на призыв, она — заместитель главного врача по организационно-методической работе. Медик помогла мужчине с резким падением давления, слабостью и головокружением.

Но в это же время второй пассажир потерял сознание. Им оказался донор, который сдавал кровь перед вылетом. Динара Тагирьяновна помогла и ему, и тут же потерял сознание третий мужчина. Врач действовала быстро и уверенно, следуя инструкции.

Несмотря на сложную ситуацию, Кулова стабилизировала всех троих. При посадке их передали наземным медикам в состоянии средней тяжести. Жизни пассажиров больше ничего не угрожает.

Ранее в Тюмени мужчина умер в аэропорту после посадки на рейс.