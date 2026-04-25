В Петербурге арестовали мужчину за публичное оправдание терроризма

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что в январе 2024 года мужчина опубликовал в мессенджере в публичном открытом сообществе комментарий в поддержку запрещённой в России террористической организации.

Отмечается, что с позиции лингвистической квалификации в его сообщении содержатся признаки публичного оправдания терроризма.

Мужчину задержали 23 апреля 2026 года. Ему предъявили обвинение, а также заключили под стражу до 19 июня.

Ранее жителя Забайкальского края приговорили к лишению свободы на срок пять лет и два месяца за публичное оправдание терроризма.