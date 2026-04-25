Baza: Мужа заведующей детсадом в Подмосковье обвинили в домогательствах
В Подмосковье мужчину обвинили в домогательствах к малолетней девочке в частном детском саду. По данным Baza, пострадавшей было три года, при этом возможное число жертв может достигать пяти детей.
Отец ребенка сообщил, что спустя некоторое время после начала посещения сада дочь начала рассказывать о недопустимом поведении взрослого. Так, по словам девочки, «дядя Леша» показывал ей половые органы, трогал в интимных местах, а потом включил видео для взрослых и предложил ребенку повторить увиденное.
После заявления было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Им оказался супруг владелицы детского сада. Отмечается, что он не был оформлен как сотрудник, но имел свободный доступ к детям и мог оставаться с ними без присмотра.
По данным Telegram-канала, о похожих случаях заявили несколько семей. Мужчина свою вину отрицает, расследование продолжается.
