Россиянка попала в больницу с тяжелой реакцией на таблетки от мигрени

Жительница Балашихи оказалась в больнице с тяжелой реакцией после приема препарата от мигрени. По ее словам, она много лет страдала от сильных головных болей и принимала различные лекарства, но заметного эффекта не было. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

После назначения нового препарата состояние женщины резко ухудшилось. Она проснулась с отеком лица и высыпаниями на коже, после чего была госпитализирована.

Изначально врачи предполагали инфекционные заболевания, однако симптомы быстро прогрессировали. Повторные обследования показали синдром Стивенса — Джонсона, опасную аллергическую реакцию, поражающую кожу и слизистые оболочки.

Сообщается, что заболевание затронуло рот, глаза и внутренние органы. Пациентка провела в стационаре около двух недель, впереди у нее длительный период восстановления, передает Telegram-канал.

Иногда даже кажущаяся простая аллергия может дать осложнение.