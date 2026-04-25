Выживший в Бурятии турист рассказал подробности трагедии

Один из выживших при сходе лавины в Бурятии альпинистов рассказал о случившемся. По словам мужчины, погода в тот день была хорошая, о штормовом предупреждении никто не слышал, группа была довольно опытной.

© Московский Комсомолец

Как пишет РЕН ТВ, группа находилась примерно в 200 метрах от вершины, когда альпинисты вышли на снежную подушку, чтобы принять решение по маршруту. В этот момент сошла лавина. Сам Денис (выживший) оказался на поверхности и помогал откапывать других пострадавших.

По его словам, группа была коммерческой, участники не были знакомы друг с другом. После схода лавины ему перевязали рану на ноге, врач проверил, нет ли перелома. Сейчас знакомые везут его в Иркутск.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что лавина накрыла группу альпинистов на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. Два туриста погибли, двое пропали без вести, трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Это не первый подобный инцидент: 21 апреля сообщалось о гибели трёх человек при спуске с той же горы.