Появились подробности о состоянии пострадавшего дагестанского хирурга после нападения

В Дагестане пришел в себя тяжело раненный при нападении с ножом хирург. Об этом «Ленте.ру» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным республиканского ведомства, пострадавший при нападении хирург пришел в себя и его общее состояние улучшилось. При этом он находится в отделении реанимации, и продолжается дальнейшая терапия.

У второго пострадавшего также положительная динамика, и скоро он будет выписан из стационара.

23 апреля в Республиканской клинической больнице имени Вишневского один из посетителей нанес медицинским сотрудникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

Ранее сообщалось, что стало известно о возбуждении дела по факту нападения на врачей в Дагестане.