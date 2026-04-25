Спасатель из Читы исчез под лавиной во время восхождения

В Бурятии продолжается поисковая операция после схода лавины в районе горы Мунку-Сардык, где пропал спасатель из Читы Руслан Бабицкий. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Печкин.

По предварительным данным, группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. На перевале 26-го Партсъезда на туристов сошла лавина. Под снежную массу попали четыре человека, ещё трое находились вне эпицентра схода, однако получили травмы и смогли передать сигнал о помощи по рации.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, обнаружили под завалами тело женщины. Пострадавших эвакуировали: один из них был госпитализирован, ещё двоих после осмотра отпустили.

Как уточнил Дмитрий Печкин, среди пропавших числится Руслан Бабицкий — спасатель, ранее принимавший участие в ликвидации последствий взрыва газа в Антипихе в 2023 году. Тогда он помог спасти семилетнего ребёнка из-под завалов и получил широкую известность.

Известно, что все участники восхождения входили в организованную группу иркутского туроператора «Горизонт». По словам представителя компании, туристы были обеспечены необходимым снаряжением и прошли инструктаж. Район, где произошёл сход лавины, не был закрыт для посещения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Поисковые работы продолжаются.