В России начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца как за оскорбление, поскольку такого рода жест в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП "Оскорбление". За это предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Самым громким делом с демонстрацией оскорбительного жеста стала судебная история в Кировской области.

Инициатором обращения в суд стал Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, защищавший честь и достоинство педагога. Так, в Кировской области директору школы на его "здравствуйте" родитель одного из учеников при свидетелях ответила "до свидания" и показала средний палец. Сначала ее оштрафовали на 4 тысячи рублей, а затем директор подал иск о взыскании компенсации морального вреда. Хулиганку оштрафовали еще на 10 тысяч рублей.

Подобные истории в Иркутской области, Сыктывкаре, Башкирии, Тольятти с оскорблениями на улицах, во дворах и торговых центрах так же закончились судами и штрафами от 3 от 5 тысяч рублей.