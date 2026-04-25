В Красноярске студентка похитила у пенсионеров миллионы

В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали молодую пособницу телефонных аферистов, которая по наводке преступников изъяла у пожилых людей значительные денежные средства.

Как сообщает пресс-служба полиции Красноярского края, в апреле трое жителей Октябрьского района стали жертвами стандартной схемы: лжесотрудники силовых структур, звонившие на домашние телефоны, требовали задекларировать сбережения и передать наличные курьеру для обеспечения сохранности. Доверчивые граждане беспрекословно выполняли указания злоумышленников, передав им огромную сумму.

В ходе оперативной работы полицейские установили личность исполнительницы, которой оказалась местная студентка 2006 года рождения. Путь девушки в криминальную деятельность начался с обмана: сначала мошенники выманили у нее код из СМС под предлогом доставки цветов, а затем напугали уголовной ответственностью. Преступники убедили ее, что злоумышленники уже использовали ее персональные данные для оформления поддельной доверенности, и предложили «сотрудничество», чтобы избежать тюрьмы.

Выполняя инструкции своих кураторов, студентка выступала в роли курьера, собирая у пенсионеров в общей сложности 2,1 миллиона рублей. Действия организаторов схемы были пресечены оперативниками отдела полиции. Задержание пособницы стало ключевым этапом в раскрытии серии хищений, совершенных путем психологического давления на уязвимые слои населения.

На данный момент по всем эпизодам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, касающейся мошенничества в крупном размере. Следователи продолжают проводить необходимые следственные действия для установления всех участников преступной группы.