В Москве девочка впала в кому после тренировки в бассейне отеля

В Москве девочка впала в кому после того, как едва не утонула в отеле. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Несчастный случай произошел 24 апреля в спортцентре при гостинице Radisson «Славянская» на западе столицы. Сообщается, что 12-летняя девочка приехала на соревнования из Петербурга. Во время тренировки в бассейне она начала тонуть и захлебываться.

Очевидцы вытащили ребенка из воды и провели реанимационные мероприятия, после чего девочку госпитализировали.

Состояние пациента медики оценили как средней степени тяжести. Врачи оказали всю необходимую помощь ребенку.