В Москве девочка впала в кому после тренировки в бассейне отеля

В Москве девочка впала в кому после того, как едва не утонула в отеле. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Несчастный случай произошел 24 апреля в спортцентре при гостинице Radisson «Славянская» на западе столицы. Сообщается, что 12-летняя девочка приехала на соревнования из Петербурга. Во время тренировки в бассейне она начала тонуть и захлебываться.
Очевидцы вытащили ребенка из воды и провели реанимационные мероприятия, после чего девочку госпитализировали.
До этого в Петербурге на станции метро «Чернышевская» двухлетний ребенок сел на ступеньку эскалатора, пока его мать смотрела в телефон. В результате эскалатор зажевал руку. Услышавшая крики пострадавшего мать попыталась самостоятельно вытащить пальцы, но сделать этого не смогла.
Состояние пациента медики оценили как средней степени тяжести. Врачи оказали всю необходимую помощь ребенку.