В Калининградской области мужчина проломил голову 65-летнему соседу после замечания

В Краснознаменске задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на 65-летнего пенсионера. Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.

В больницу поступил пожилой мужчина с тяжелой травмой головы, после чего сотрудники полиции начали проверку.

По предварительным данным, пенсионер пострадал во время конфликта в подъезде, когда попросил соседа не курить. В ответ тот схватил камень и бросил его в голову оппоненту. Пострадавшему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда пенсионерка начала заходить в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.