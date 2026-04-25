После исчезновения рыбаков под Волгоградом возбудили уголовное дело

Тела троих рыбаков, исчезнувших в пятницу в Волгоградской области, обнаружены. Сейчас продолжаются поиски четвертого, о чем рассказали в Западном межрегиональном управлении Следственного комитета на транспорте (Западное МСУ на транспорте СК России).

По факту гибели мужчин было возбуждено уголовное дело. Уточняется, что четверо мужчин на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе. Тело одного из них заметили вблизи места рыбалки.

В рамках поисковых мероприятий специалисты обнаружили тела трех мужчин. Их извлекли из воды. Кроме того, продолжаются поиски судна.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, заключили в СК.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что шесть человек загадочно пропали во время рыбалки в Хабаровском крае. Населенный пункт расположен глубоко в тайге, в окружении большого количества рек. Родственники допустили, что молодые люди могли заблудиться.