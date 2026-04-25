Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге

Для жильцов дома в Екатеринбурге, который пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата, начала работать горячая линия, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, экстренные службы на месте происшествия координирует прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов.

Надзорное ведомство разъяснило, что по всем вопросам, связанным с происшествием, жители могут обращаться за правовой помощью и подавать жалобы по телефону горячей линии прокуратуры Ленинского района: 8(843) 376-31-15 (добавочный 0004).

Как писала газета ВЗГЛЯД, вражеский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. Врачи госпитализировали одну пострадавшую женщину. В этот же день дроны атаковали объекты в Челябинской и Ростовской областях.