Завод загорелся в российском регионе после атаки ВСУ

В Калужской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника, из-за падения обломков которых на одном из заводов начался пожар. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Обломки одного из сбитых дронов упали на территории производственного предприятия в Дзержинском округе, что привело к возгоранию в одном из помещений. Пожар уже полностью ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет, серьёзных разрушений не зафиксировано.

Вечером 24 апреля опасность атаки БПЛА также объявлялась в Самарской области, Воронеже и Нововоронеже. В ДНР из-за ударов дронов пострадали четыре мирных жителя.

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на полёты сейчас действуют в аэропортах Ульяновска, Волгограда, Пензы, Саратова и Тамбова. О снятии ограничений пока не сообщалось.