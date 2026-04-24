Спасатели обнаружили живыми троих туристов, попавших под лавину в Бурятии
Спасатели обнаружили живыми троих туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии, ещё один погиб, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
«Спасатели БПСО МЧС России обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык», — заявили в ведомстве.
Туристы получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали медикам.
В ведомстве добавили, что ещё один турист найден мёртвым.
24 апреля туристов в горах Бурятии накрыло лавиной. В составе группы находились семь человек.
Возбуждено уголовное дело.