Спасатели обнаружили туристов из группы, попавшей под лавину в Бурятии

Спасатели МЧС России обнаружили троих туристов из группы, которая попала под снежную лавину в горах Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык — одной из самых высоких и популярных среди альпинистов точек в Саянах.

В результате стихийного бедствия выжившие члены группы получили травмы различной степени тяжести, к сожалению, не обошлось без жертвы.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли в район бедствия и приступили к обследованию места схода снежной массы. В ходе поисковых работ им удалось обнаружить трех человек живыми. Все они были экстренно эвакуированы из опасной зоны, им оказывается необходимая медицинская помощь.

К сожалению, при дальнейшем обследовании района под снежными завалами спасатели нашли тело четвертого участника группы. Спасательные работы в районе происшествия продолжаются, специалисты проверяют, не могло ли под лавину попасть больше людей, чем предполагалось изначально.

Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии, является одним из самых привлекательных, но и опасных мест для зимних восхождений. Перевал «26-го партийного съезда» известен сложным рельефом и непредсказуемой лавинной обстановкой. Спасатели в очередной раз призывают туристов и альпинистов перед выходом на маршрут обязательно регистрироваться в МЧС, следить за метеосводками и лавинными прогнозами, а также иметь при себе необходимое снаряжение: лавинные датчики, щупы и лопаты.

Ведется расследование всех обстоятельств трагедии, будет дана оценка действиям организаторов похода.